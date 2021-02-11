Лукашенко заявил, что Белоруссия переживает переломный период

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика и весь белорусский народ переживают переломный момент. Кроме того, глава государства сравнил данный период жизни страны с распадом СССР.

«Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Таких моментов в истории нашей страны, когда мы были в составе Советского Союза и независимой Беларуси, было немного. Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями», - сказал он на Всебелорусском народном собрании.

Также Лукашенко отметил, что Белоруссия испытала на себе атаку извне.

«Опираясь на определенные внутренние силы - сколько их было, вы можете судить сами, я не буду об этом говорить, - была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу "блицкриг"», - подчеркнул он.

Кроме того, Лукашенко добавил, что противники властей Белоруссии стремятся, чтобы страна вышла из Союзного государства и Договора о коллективной безопасности.