СМИ сообщили о сложностях с поставками бананов в Россию

Российские торговые сети начали испытывать сложности с закупками бананов. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Согласно материалу, неурожай в Эквадоре, высокий спрос и задержки с поставками спровоцировали нехватку бананов и увеличение оптовых цен приблизительно на 40%. Отмечается, что, по мнению участников рынка, нормализация ситуации произойдет к апрелю.

Также сообщается, что импортеры в настоящий момент не в состоянии обеспечить необходимые объемы поставок.

Источник издания в федеральной сети подтвердил информацию о росте оптовых цен на бананы и о нехватке их на рынке.