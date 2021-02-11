В МИД исключили уступки Москвы в случае возможного возвращения в ДОН

Россия допускает возвращение в Договор по открытому небу (ДОН), если власти США пересмотрят свое решение о выходе из международного соглашения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Дипломат уточнил, что Москва не будет сдавать своих принципиальных позиций по ДОН.

«Время есть для того, чтобы переосмыслить эту ситуацию. Если США в рамках обзора своих внешнеполитических приоритетов, в рамках анализа наследия администрации экс-президента Дональда Трампа придут к выводу, что здесь возможен альтернативный путь, и просигнализируют о том, что Вашингтон готов в том или ином виде начать движение к возвращению в ДОН, то и у нас, наверное, определенная коррекция принятого ранее решения о запуске внутренних процедур тоже возможна. Но никто не должен ожидать от России уступок», - заявил Рябков.

О выходе России из договора стало известно 15 января 2021 года. О начале внутригосударственных процедур по выходу страны из соглашения заявил МИД. Во внешнеполитическом ведомстве тогда уточнили, что по окончании процедур по выходу страны из договора соответствующее уведомление будет направлено депозитариям.

Поводом для начала процедуры выхода России из договора послужила ультимативная позиция США. Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ДОН в ночь на 22 ноября прошлого года. Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он позволяет странам-участницам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия.