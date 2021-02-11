Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД исключили уступки Москвы в случае возможного возвращения в ДОН

Ян Брацкий
11:56 11.02.2021
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о готовности Москвы пересмотреть принятое ранее решение о выходе из договора, если аналогичную политическую волю проявят власти США.
В МИД исключили уступки Москвы в случае возможного возвращения в ДОН
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress
Читайте нас на:

Россия допускает возвращение в Договор по открытому небу (ДОН), если власти США пересмотрят свое решение о выходе из международного соглашения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Дипломат уточнил, что Москва не будет сдавать своих принципиальных позиций по ДОН.

«Время есть для того, чтобы переосмыслить эту ситуацию. Если США в рамках обзора своих внешнеполитических приоритетов, в рамках анализа наследия администрации экс-президента Дональда Трампа придут к выводу, что здесь возможен альтернативный путь, и просигнализируют о том, что Вашингтон готов в том или ином виде начать движение к возвращению в ДОН, то и у нас, наверное, определенная коррекция принятого ранее решения о запуске внутренних процедур тоже возможна. Но никто не должен ожидать от России уступок», - заявил Рябков.

О выходе России из договора стало известно 15 января 2021 года. О начале внутригосударственных процедур по выходу страны из соглашения заявил МИД. Во внешнеполитическом ведомстве тогда уточнили, что по окончании процедур по выходу страны из договора соответствующее уведомление будет направлено депозитариям.

Поводом для начала процедуры выхода России из договора послужила ультимативная позиция США. Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ДОН в ночь на 22 ноября прошлого года. Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он позволяет странам-участницам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:56 В стране и мире
В МИД исключили уступки Москвы в случае возможного возвращения в ДОН
10:09 В стране и мире
Видео
Испытание «черной метелью»: синоптик предупредил москвичей о надвигающейся непогоде
07:25 В стране и мире
Видео
В США впервые показали штурм Капитолия изнутри
06:27 В стране и мире
Видео
Американские СМИ предрекли «глобальный успех» России из-за вакцины «Спутник V»
05:59 В стране и мире
Байден и Си Цзиньпин обсудили борьбу с пандемией COVID-19
Популярное
Популярное
Что скрывают льды Антарктиды: обнародованы детали секретной экспедиции нацистов на белый континент
Кардиолог рассказала о патологиях, грозящих внезапной смертью даже молодым
Видео
Российские ученые первыми в мире обнаружили на Марсе вещество с Земли
Врач перечислил необычные причины головной боли
На фото со спутника разглядели чукотского «озерного монстра»
Доктор Мясников рассказал о смертельно опасной боли в горле
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.