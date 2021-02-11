В МИД РФ назвали продление ДСНВ новым этапом в сфере контроля над вооружениями

Россия и США, продлив Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), открыли новый этап в области контроля над вооружениями. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«По сути, мы открыли новое окно возможностей для дипломатии в плане поиска перспективных решений в области контроля над вооружениями, необходимость которых, думаю, очевидна на сегодня всем», - сказал Рябков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Также замглавы МИД добавил, что РФ в настоящий момент неизвестно, с каких позиций будет выступать по данным вопросам администрация Джо Байдена, однако Россия положительно оценивает сигналы со стороны США.

«Мы приветствуем заявление о том, что продление ДСНВ призвано стать началом дальнейшего взаимодействия на данном направлении», - заявил дипломат.

Срок вступившего в силу в 2011 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений истекал 5 февраля 2021 года. Будучи президентом США, Дональд Трамп заявил, что СНВ-3 является невыгодным для страны. Сменивший его на посту президента Джо Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.

Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутригосударственных процедур. ДСНВ был продлен без изменений и дополнительных условий до 5 февраля 2026 года.