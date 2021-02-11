Что скрывают льды Антарктиды: обнародованы детали секретной экспедиции нацистов на белый континент

Обнародованы детали секретной экспедиции нацистов в Антарктиду. Об этом написали в своей книге «Антарктида. Неизвестные и невероятные истории белого континента» Томас Бальмаседа и Августина Ларреа, выдержки из произведения опубликовала газета El Diario.

В 1938 года нацисты снарядили экспедицию к берегам Антарктиды. 17 декабря из Гамбурга вышло оснащенное по последнему слову техники судно «Швабенланд». Экипаж состоял из 82 человек. Для покорения ледяного континента также взяли два гидросамолета типа Dornier Whal, названные «Бореас» и «Пассат», которые были специально модифицированы для использования при температуре ниже 50 градусов.

Примерно через месяц экспедиция прибыла к Антарктиде в районе Земли Королевы Мод, обследовала территорию, а также сбросила с самолетов вымпелы с нацистской символикой.

Закованный в лед континент привлек нацистов уникальной геостратегической привлекательностью. Германия потеряла по итогам Первой мировой войной несколько африканских колоний, военно-морскую базу в Китае и земли в Тихим океаном, что привело к сокращению портов в различных широтах. Базы в Южном полушарии были необходимы Адольфу Гитлеру для снабжения кораблей и подводных лодок. С этой точки зрения субантарктические острова подходили прекрасно, поскольку давали возможность обзавестись портами, не вступая раньше времени в конфликт с другими странами.

Антарктида также привлекала Гитлера как источник потенциальной прибыли. Еще с 1920-х годов китовый жир стало жизненно важно для экономики Германии, поскольку использовалось для производства многих повседневных товаров, начиная от маргарина и заканчивая чистящими средствами. Потеря колоний, где добывалось значительное количество растительных и животных масел, подтолкнула правительство страны искать новые источники масел взамен утраченных.

С годами зависимость Германии от китового жира возросла, что побудило национал-социалистический режим стимулировать рост местной китобойной промышленности, создавая собственный флот. К 1935 году страна была крупнейшим потребителем китового масла: в страну попадало более половины произведенного продукта в мире.

После экспедиции 1938, участники которой обследовали почти 600 тысяч квадратных километров территории Антарктиды, начался новый этап в освоении континента нацистами. Земли получили название Новой Швабией.

Ученые, прибывшие в составе миссии, провели исследование климата с помощью радиозондов, измерили температуру океана, скорректировали данные морских карт и изучили подводный рельеф.

Была выполнена и главная задача экспедиции – обнаружено идеальное место для установки базы. Согласно записям пилота гидросамолета Ричарда Ширмахера, речь шла о небольшом горном образовании, рядом с которым находился естественный резервуар с водой без каких-либо видимых притоков. В 100 метрах располагалось скалистое плато. От остальной территории найденное место отличалось принципиально – температура поверхности составляла всего 5 по Цельсию градусов ниже нуля.

Уникальность ландшафта подтвердили и обследовавшие его метеорологи.

5 февраля 1939 года участники миссии подняли на месте будущей базы нацистский флаг, захватили четырех императорских пингвинов и отправились обратно в Германию.

Через месяц члены экспедиции прибыли в Кейптаун, где их ждала поздравительная телеграмма от одного из вождей Третьего рейха Германа Геринга. В середине апреля 1939 года «Швабенланд» пришвартовался в Гамбурге, где его встречали самые влиятельные люди среди нацистов. Поздравительное послание для членов экспедиции оставил и Гитлер.