Карта «Тройка» начала работать в городах Подмосковья

Московскую транспортную карту «Тройка» теперь можно использовать для оплаты проезда в Подмосковье. С сегодняшнего дня она может применяться в городском общественном транспорте, где установлен фиксированный тариф.

Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, карта работает на маршрутах с фиксированным тарифом, где оплата списывается при входе. Для этого пассажиры могут применять тариф «Кошелек».

Об объединении билетных систем Москвы и Подмосковья столичный градоначальник и губернатор региона Андрей Воробьев договорились минувшей осенью. Карта будет действовать на маршрутах в 53 городских округах Подмосковья. В дальнейшем «Тройкой» можно будет оплачивать проезд на пригородных зональных маршрутах.