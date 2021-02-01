Путин поручил рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности
Глава государства призвал рассмотреть этот вопрос с уполномоченным по правам ребенка.
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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность освобождения подростков от уголовной ответственности в случае их примирения с потерпевшими. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства призвал рассмотреть этот вопрос с уполномоченным по правам ребенка, а также в случае необходимости представить предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере.
Ранее Владимир Путин подписал закон о наказании за нарушение территориальной целостности страны. Документ предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от шести до десяти лет.