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Путин поручил рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности

Алена Миронова
11:43 01.02.2021
Глава государства призвал рассмотреть этот вопрос с уполномоченным по правам ребенка.
Путин поручил рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность освобождения подростков от уголовной ответственности в случае их примирения с потерпевшими. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства призвал рассмотреть этот вопрос с уполномоченным по правам ребенка, а также в случае необходимости представить предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере.

Ранее Владимир Путин подписал закон о наказании за нарушение территориальной целостности страны. Документ предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от шести до десяти лет.

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