Путин поручил рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность освобождения подростков от уголовной ответственности в случае их примирения с потерпевшими. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства призвал рассмотреть этот вопрос с уполномоченным по правам ребенка, а также в случае необходимости представить предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере.

Ранее Владимир Путин подписал закон о наказании за нарушение территориальной целостности страны. Документ предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от шести до десяти лет.