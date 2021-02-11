Почти половина россиян будет вовлечена в раздельный сбор отходов к концу 2021 года

К 2021 году доля россиян, вовлеченных в раздельный сбор отходов, составит 42%. Частично такая практика уже внедрена в 71 из 85 регионов РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО).

Самый высокий показатель охвата услугой, по данным оператора, зарегистрирован в Москве, Московской, Псковской, Вологодской, Костромской, Ярославской областях и Республике Коми. В этих субъектах РФ разделяют отходы от 60 до 100% населения.

Увеличение количества россиян, сортирующих мусор, связано в первую очередь с увеличением информированности населения о раздельном сборе отходов и осознанном потреблении, объяснил представитель РЭО «360». Он также добавил, что просветительские мероприятия и разъяснительная работа - важнейшие направления работы экологического оператора.

Кроме того, чтобы внедрить раздельный сбор отходов, требуется создание в российских регионах инфраструктуры, необходимой для раздельного накопления отходов. По данным субъектов РФ, на данный момент в стране насчитывается почти 80 тысяч площадок с контейнерами для разделения отходов, всего установлено 92 тысячи баков.

«Сейчас на закупку новых или замену отработанных контейнеров для раздельного сбора есть заявки из нескольких десятков субъектов. При этом некоторые регионы оценивают нехватку в десятки контейнеров, а некоторые в десятки тысяч», - сказал представитель РЭО.

Российский экологический оператор совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ прорабатывает возможность предоставления субсидии из федерального бюджета регионам для закупки баков раздельного сбора отходов и оборудования площадок с контейнерами.