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Февральские «подснежники»: рабочие в Норильске откопали из-под снега автомобиль

Ян Брацкий
11:02 11.02.2021
Сразу девять регионов страны накрыли аномальные снегопады высотой в несколько метров.
© Видео: kuklusorc, Instagram © Фото: kuklusorc, Instagram
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Сразу несколько регионов России оказались во власти аномальных снегопадов. Норильск утопает в сугробах - и это не преувеличение. Они уже выше человеческого роста. Уборочная техника работает в авральном режиме. Бульдозеры и экскаваторы не только чистят дороги, но и откапывают машины, оказавшиеся под толщей снега. Местные жители в шутку называют их «подснежниками».

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как бульдозер извлекает из-под многометровой толщи снега легковой автомобиль. У авто сильно помята крыша. Не исключено, что по соседству погребены еще несколько автомобилей. По одной из версий, на машину рабочие наткнулись случайно.

Настоящая зимняя буря и в Мурманской области. За первые дни февраля там выпало столько осадков, сколько обычно бывает за месяц. Сильная метель не прекращается и сейчас. На дорогах - множество аварий. Много снега и в Самаре. На крышах домов он спрессовывается в тяжелые глыбы. Одна такая, упав с балкона пятого этажа, чуть не убила подростков. Похожие проблемы и в Барнауле. Там для помощи коммунальщикам используют новые технологии. За состоянием кровель зданий следят беспилотники МЧС. Они ежедневно проводят облеты территории.

В Центральной России сегодня ожидают снежный «армагеддон». Метель и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду накроют девять областей. Сюда идет балтийский циклон. Власти Москвы рекомендовали автомобилистам пересесть на общественный транспорт. Синоптики не сомневаются, что будет зафиксирован суточный рекорд по осадкам. Снег будет идти до воскресенья.

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