Гейтс прокомментировал слухи о «причастности» к пандемии

Известный американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал об опасности недостоверной информации о вакцинации против COVID-19. По его словам, слухи в данной области грозят продлением пандемии.

Кроме того, он ответил на подозрения в его причастности к распространению коронавируса. Гейтс опроверг их, отметив, что подобные мнения рождаются в результате желания людей находить «простые решения».

Предприниматель отметил, что противостоять заблуждениям относительно вакцины против COVID-19 помогут влиятельные люди. Лишь авторитеты из различных областей, по словам Гейтса из интервью Suddeutsche Zeitung, способны донести до людей знания о плюсах вакцины.

Ранее специалисты указали, что вакцинация от коронавируса будет также эффективна против британского особо заразного штамма. Они объяснили, что мутации в данном случае не являются существенными и не требуют новых препаратов.