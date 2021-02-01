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Гейтс прокомментировал слухи о «причастности» к пандемии

Анна Берестовая
01:11 01.02.2021
Предприниматель и раньше сталкивался с подозрениями, касающимися его связи с пандемией.
Гейтс прокомментировал слухи о «причастности» к пандемии
© Фото: Qin Lang, Xinhua, Globallookpress
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Известный американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал об опасности недостоверной информации о вакцинации против COVID-19. По его словам, слухи в данной области грозят продлением пандемии.

Кроме того, он ответил на подозрения в его причастности к распространению коронавируса. Гейтс опроверг их, отметив, что подобные мнения рождаются в результате желания людей находить «простые решения».

Предприниматель отметил, что противостоять заблуждениям относительно вакцины против COVID-19 помогут влиятельные люди. Лишь авторитеты из различных областей, по словам Гейтса из интервью Suddeutsche Zeitung, способны донести до людей знания о плюсах вакцины.

Ранее специалисты указали, что вакцинация от коронавируса будет также эффективна против британского особо заразного штамма. Они объяснили, что мутации в данном случае не являются существенными и не требуют новых препаратов.

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