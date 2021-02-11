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Испытание «черной метелью»: синоптик предупредил москвичей о надвигающейся непогоде

Ян Брацкий
10:09 11.02.2021
В ближайшие часы ожидается мощнейший снегопад, усиление ветра и транспортный коллапс.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Жителей Центральной России ждет испытание «черной метелью». Ураганный ветер, стена снега и понижение температуры - последствия балканского циклона «Волкер». Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, чего ждать от погоды в ближайшие часы.

«Сейчас затишье перед бурей. Москва окажется на линии огня и в течение 36 часов будет валить мощнейший снегопад, рекордные показатели по суточному количеству осадков. Метели, ветер до 20 метров в секунду, ухудшение видимости», - сказал Тишковец.

Синоптик анонсировал транспортный коллапс, причем как на дорогах, так и в небе. Погода будет совершенно нелетной и в аэропортах мегаполиса скопится огромное количество пассажиров.  

«В ночь на пятницу температура воздуха опустится до минус 12 градусов. В условиях влажности будет казаться, что на улице гораздо холоднее. Это боевая тревога, очень сложные условия, выпадет до 30 миллиметров снега. Высота сугробов на глазах вырастет до 60 сантиметров», - добавил он.

В ночь на субботу ситуация принципиально не изменится. Метель, снегопад, до минус 16 градусов, порывистый ветер. Ослабление снегопада начнется днем. Когда Москва окажется в тыловой части циклона, в регион начнется поступление арктических воздушных масс, рассказал ведущий специалист центра «Фобос».

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