На стройке в Подмосковье обнаружены тела пяти рабочих

Тела пяти рабочих были найдены сегодня утром на территории строительного городка ЦКАД в Солнечногорском районе Подмосковья, все погибшие являются гражданами РФ. По предварительной информации, находясь в бытовке, они отравились угарным газом от работающей печки. Следствие начало проверку.

«Смерть могла наступить в результате отравления угарным газом. Следственным отделом по Солнечногорску незамедлительно организованы проверочные мероприятия, на место выехала следственно-оперативная группа», - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

На месте трагедии производят работу следователи и криминалисты, по окончании осмотра будут назначены судебно-медицинские экспертизы, в ходе которых будет точно определена причина смерти. Кроме того, прокуратура Солнечногорска также начала проверку с целью установления обстоятельств гибели пяти человек.