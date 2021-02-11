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Мясников рассказал о дальнейшем развитии пандемии COVID-19

Ян Брацкий
10:31 11.02.2021
Количество разновидностей коронавируса увеличится, а сама инфекция станет ежегодной, как грипп.
Мясников рассказал о дальнейшем развитии пандемии COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Постепенно сходящий на нет коронавирус никуда не исчезнет, а встанет в ряд с другими вирусами и инфекциями, которые ежегодно циркулируют в стране. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. С его слов, около миллиарда жителей Земли уже перенесли инфекцию в той или иной форме и сейчас формируется коллективный иммунитет. Однако, отступление COVID-19 носит временный характер, опасается врач. Количество его разновидностей растет.

«Остается уповать на наличие иммунитета. Своего, личного. Здесь нет одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты», - приводит РИА Новости слова Мясникова.

Он уверен, что эффективной защитой от коронавируса может служить только вакцинация и здоровый образ жизни. Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан предупредил о долгой борьбе с пандемией, отметив недостаточное количество вакцин.

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