Российские ученые первыми в мире обнаружили на Марсе вещество с Земли

Российский прибор на борту орбитального аппарата миссии ExoMars-2016 впервые смог прямыми измерениями обнаружить хлороводород в атмосфере Марса. Об этом информирует Роскосмос.

В сообщении отмечается, что данное открытие говорит о неизвестных ученым механизмах взаимодействия поверхности и атмосферы Красной планеты.

«Впервые в атмосфере Марса прямыми измерениями обнаружен хлороводород. Открытие сделал российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite (Комплекс для изучения химии атмосферы) космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейского проекта ExoMars-2016», - сказано в публикации, размещенной на сайте ведомства.

В Роскосмосе отметили, что вещество появилось в атмосфере во время глобальной пылевой бури, а после того, как она завершилась, постепенно исчезло.

«Тот факт, что хлор был зарегистрирован во время пылевой бури, дает возможность предположить существование взаимодействия между поверхностью и атмосферой, который не учитывался ранее. Аналоги ему можно найти на Земле, некоторые косвенные подтверждения были найдены в лабораторных экспериментах», - приведены на сайте слова члена-корреспондента РАН, научного руководителя российского эксперимента, заместителя директора Института космических исследований РАН Олега Кораблева.

Раньше было известно о существовании хлороводорода (HCl) на Земле и Венере. На нашей планете он попадает в воздух из моря, в тот момент когда частицы морских солей превращаются в аэрозоль. На Венере он распадается в атмосфере под воздействием Солнца и становится одним из главных факторов стабильности углекислотной атмосферы.

Профессор университета Оксфорда Кевин Олсен утверждает, что это первый случай регистрации галогенового газа в атмосфере Марса. По его словам, это абсолютно новый химический цикл, который ученым только предстоит понять.

Согласно двум основным гипотезам о появлении хлороводорода, его источниками могут быть частицы пыли, поднятой с поверхности, или активный вулканизм. Незначительное количество хлороводорода высвобождается и во время извержений на Земле. В этом случае увеличение концентрации данного газа должно соответствовать сейсмическим событиям на Марсе, чего специалисты пока не увидели.

В Роскосмосе, однако, подчеркивают, что «хорошее совпадение по времени с началом и окончанием пылевых бурь заставляет предположить, что источник хлора все-таки "лежит на поверхности"».