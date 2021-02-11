Губернатор Ставрополья опроверг сообщения о выдаче кукол вместо тел детей

Информация о том, что в перинатальном центре Ставрополя отцу вместо новорожденных детей выдали кукол, не подтвердилась. Об этом заявил губернатор края Владимир Владимиров. Он также добавил, что полиция и СК РФ провели проверку региональных роддомов.

«Женщина с такими именем, отчеством и фамилией не только в них не поступала, но и не наблюдалась у нас в крае. Подтверждений той шокирующей информации, о которой говорится в ролике, не найдено», — сообщил Владимиров в Instagram.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, снятый на кладбище в Дагестане. На нем мужчина рассказывает, что привез хоронить двух своих новорожденных детей, скончавшихся в ставропольском перинатальном центре. Однако, как заявил он, вместо тел младенцев были обнаружены куклы. Тогда губернатор региона пообещал разобраться в данной ситуации.