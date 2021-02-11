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Ученые нашли способ заряжать гаджеты теплом человеческого тела

Анна Касаткина
00:57 11.02.2021
Новое изобретение представляет собой термоэлектрический генератор, который использует тепло тела в качестве биологического аккумулятора.
Ученые нашли способ заряжать гаджеты теплом человеческого тела
© Фото: bigstockphoto
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Недорогое компактное устройство, преобразовывающее тепло человеческого тела в энергию, создали учение из Китая и США. Его мощности хватит для питания электронных часов или фитнес-трекера, а носить устройство можно в виде кольца, браслета или другого аксессуара, соприкасающегося с кожей.

Изобретение представляет собой термоэлектрический генератор, который использует тепло тела в качестве биологического аккумулятора.

«Во время пробежки или упражнений ваше тело нагревается, и это тепло излучается в прохладный воздух вокруг вас. Термоэлектрические генераторы находятся в тесном контакте с человеческим телом и могут использовать тепло, которое обычно рассеивается в окружающую среду», – приводятся в пресс-релизе Университета Колорадо в Боулдере слова руководителя исследования, доцента кафедры машиностроения Сяо Цзяньляна.

Основу конструкции устройства составляет эластичный материал полиимин. В него встроены тонкие термоэлектрические чипы, соединенные жидкими металлическими проводами. Устройство эластично и может самовосстановиться при повреждении – если оно порвется, достаточно лишь соединить между собой концы и крепко сжать, чтобы оно снова «срослось».

Биологический аккумулятор также не требует зарядки от сети и полностью перерабатывается. После окончания срока использования его нужно опустить в раствор для растворения полииминовой основы. Генераторные блоки устройство можно использовать повторно, уточняет РИА Новости.

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