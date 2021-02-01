В стране и мире В Самарской области арестовали водителя грузовика после ДТП с 12 жертвами Алена Миронова Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей. В обоих регионах 31 января объявили днем траура. © Фото: СК РФ Читайте нас на: Суд арестовал водителя грузовика после смертельного ДТП в Самарской области, жертвами которого стали 12 человек. «Прокурор поддержал ходатайство следователя, суд удовлетворил ходатайство, арестовал на два месяца», - цитирует РИА Новости слова представителя пресс-службы прокуратуры региона. Напомним, вечером в пятницу, 29 января, на 873-м километре трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло столкновение грузового автомобил\ DAF, легкового автомобиля Chevrolet Niva и пассажирского микроавтобуса Citroen. В результате аварии погибли 12 человек. В реанимации находятся 11 человек, в их числе и полугодовалый ребенок. СК завел уголовное дело по факту произошедшего. Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей. В обоих регионах 31 января объявили днем траура. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика