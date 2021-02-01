Министр обороны РФ Шойгу принял участие в церемонии прощания с Лановым

В Театре имени Вахтангова проходит церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым. Проститься с актером, воплотившим более 70 образов в кино, включая знаменитого Павку Корчагина и Ивана Варавву в фильме «Офицеры», пришло очень много военных.

В церемонии принял участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Возложив цветы к гробу артиста, министр обороны подошел со словами соболезнования к супруге актера, Ирине Купченко.

На траурной церемонии также присутствует председатель президиума офицеров России Сергей Липовой, глава КПРФ Геннадий Зюганов, певец Александр Маршал и другие известные люди, среди которых коллеги актера, а также его родственники. В главном зале театра находятся венки от президента России Владимира Путина и патриарха Кирилла.

Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19. Артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.