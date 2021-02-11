Врач объяснила связь между лазерной эпиляцией и развитием рака кожи

Врач-дерматолог Екатерина Мокина рассказала «Звезде» о влиянии лазерной эпиляции на развитие рака кожи. По словам специалиста, тем, кто хочет воспользоваться процедурой, нужно прежде всего очень внимательно изучить пигментные пятна на коже. Также рекомендуется избегать воздействия лазера на родинки.

«Лазерная эпиляция - это метод воздействия непосредственно на кожу в виде излучения. Если мы берем во внимание то, что есть лазеры только сертифицированные и прошедшие регистрационные действия, что врач подготовлен и имеет достаточный опыт проведения процедуры, то плохого воздействия на кожу не будет», - подчеркнула дерматолог.

По словам Мокиной, когда дерматологи и косметологи проходят обучение, то им говорят о всех противопоказаниях по процедуре. В частности, есть кожные заболевания в острой стадии, когда нельзя проводить эпиляцию.

«Но это не говорит о том, что есть риск возникновения рака кожи. Все зависит от типа кожи. Если правильно выставлены все режимы на аппарате, то никакого отрицательного воздействия не будет», - отметила врач.

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