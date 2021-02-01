Ученые назвали преимущества для здоровья от потребления жирной пищи

Согласно принципам здорового питания, количество насыщенных жиров, которые человек потребляет, должно быть минимизировано. Однако ученые обнаружили некоторые преимущества от включения в пищу насыщенных жиров в молочных продуктах и мясе. В частности, по мнению авторов новой работы, у людей меньше рисков развития острого панкреатита при употреблении продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, включая бекон, сало, сливочное масло, сыр, пишет Daily Mail.

В ходе работы ученые проанализировали привычки питания жителей 11 стран мира. Исследователи искали ответ на вопрос, как различные жиры (ненасыщенные либо насыщенные), включаемые в рацион представителей разных народностей, связаны с развитием воспаления поджелудочной железы.

При этом врачи предупреждают о необходимости умеренного употребления в пищу продуктов, богатых насыщенными жирами, из-за способности повышать уровень холестерина ЛПНП - вредного типа холестерина, который склеивает внутреннюю часть артерий. По мнению медиков, необходимое организму количество жира лучше получать из пищи, богатой ненасыщенными жирами, которые в основном содержатся в растительных маслах и рыбе.