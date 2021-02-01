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Врачи в Подмосковье спасли мальчика, проглотившего магнитные шарики

Валентина Пескова
10:24 01.02.2021
В практике хирургов Коломенской ЦРБ это уже четвертый случай, когда приходится извлекать из детей слипшиеся магниты.
Врачи в Подмосковье спасли мальчика, проглотившего магнитные шарики
© Фото: Министерство здравоохранения Московской области
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В Московской области врачи спасли жизнь 11-летнему ребенку, который случайно проглотил магнитные шарики. Мальчик поступил в Коломенскую ЦРБ с жалобами на боли в животе и рвоту. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, обследование и рентген брюшной полости ребенка показали, что четыре неодимовых магнита находятся в тонкой кишке в разных петлях и склеились между собой.

Хирурги Коломенской ЦРБ срочно прооперировали мальчика и извлекли из его кишечника инородные предметы, ушили перфорационные отверстия и устранили кишечную непроходимость. В настоящее время он уже восстанавливается дома, пишет РИА Новости.

Специалисты напомнили, что к выбору игрушек для детей нужно подходить с особым вниманием и ответственностью. Из неодимовых магнитов, которые известны мощностью своего притяжения, в частности, состоит головоломка неокуб, с которой играл попавший к хирургам пациент.

В практике коломенских хирургов это уже четвертый случай, когда приходится извлекать из детей слипшиеся магниты. Детский хирург ЦРБ Дмитрий Матюшенко предупредил, что первые симптомы при попадании магнитов в желудок напоминают пищевое отравление. Поэтому при любых болях в животе ребенка следует сразу же вести в больницу.

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