Врачи в Подмосковье спасли мальчика, проглотившего магнитные шарики

В Московской области врачи спасли жизнь 11-летнему ребенку, который случайно проглотил магнитные шарики. Мальчик поступил в Коломенскую ЦРБ с жалобами на боли в животе и рвоту. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, обследование и рентген брюшной полости ребенка показали, что четыре неодимовых магнита находятся в тонкой кишке в разных петлях и склеились между собой.

Хирурги Коломенской ЦРБ срочно прооперировали мальчика и извлекли из его кишечника инородные предметы, ушили перфорационные отверстия и устранили кишечную непроходимость. В настоящее время он уже восстанавливается дома, пишет РИА Новости.

Специалисты напомнили, что к выбору игрушек для детей нужно подходить с особым вниманием и ответственностью. Из неодимовых магнитов, которые известны мощностью своего притяжения, в частности, состоит головоломка неокуб, с которой играл попавший к хирургам пациент.

В практике коломенских хирургов это уже четвертый случай, когда приходится извлекать из детей слипшиеся магниты. Детский хирург ЦРБ Дмитрий Матюшенко предупредил, что первые симптомы при попадании магнитов в желудок напоминают пищевое отравление. Поэтому при любых болях в животе ребенка следует сразу же вести в больницу.