В Театре Вахтангова прощаются с Василием Лановым

Церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым проходит на основной сцене в Вахтанговском театре. Там актер служил более 60 лет.

Десятки людей идут с цветами к театру, чтобы проститься с артистом. На фасаде расположены электронные афиши с фотографиями Ланового. На сцене в главном зале - многочисленные венки: от Владимира Путина, патриарха Кирилла, столичных театров.

Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. В начале января его госпитализировали с COVID-19. В ночь на 28 января артисту стало хуже. Он скончался от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Проводить артиста в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Народный артист СССР Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Уже будучи студентом, он снялся в своем первом фильме «Аттестат зрелости». В 1957 году артист окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина.

За всю свою карьеру Лановой сыграл более 70 ролей в кино. Самые известные из них - роли в фильмах «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Алые паруса», «Война и мир», «Дни Турбиных».