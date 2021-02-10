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Две луны Марса в небе Дубая сочли предвестниками апокалипсиса

Светлана Иванова
09:57 10.02.2021
На небо в Дубае были спроецированы Фобос и Деймос - два спутника, вращающиеся вокруг Красной планеты.
© Видео: TMAZIN Tv, YouTube © Фото: UAE MEDIA OFFICE
две Луны
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Управление средств массовой информации правительства ОАЭ оригинальным способом отпраздновало выход на орбиту Марса автоматической межпланетной станции Al Amal («Надежда»). При помощи новой технологии на небо в Дубае были спроецированы Фобос и Деймос - два спутника, вращающиеся вокруг Красной планеты.

Чтобы объекты казались реальными, использовали два гигантских 100-метровых крана и усовершенствованный 40-метровый экран, сообщает Express.

Появление двух круглых объектов, похожих на планеты, в Дубае заметили еще на прошлой неделе, тогда удивленные горожане принялись гадать над природой их происхождения. Выдвигались разные теории: кто-то решил, что речь идет о системе Планеты X, или Нибиру, кто-то принял «две луны» за НЛО. Также звучали апокалипсические предсказания. Однако некоторые люди объяснили появление объектов мистификацией, что в итоге было наиболее близко к истине.

Тайна была раскрыта 9 февраля, когда «Надежда» вышла на орбиту Марса. В управлении средств массовой информации правительства ОАЭ объяснили, что хотели проиллюстрировать вид с поверхности Красной планеты на два его спутника.

По словам пресс-секретаря правительства ОАЭ Халед Альшеххи, миссия на Марс является одной из самых смелых космических инициатив страны, и для того, чтобы это проиллюстрировать, было принято решение «перенести две луны Марса на Землю».

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