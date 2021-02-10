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«Я не кот»: адвокат из США выступил на онлайн-заседании суда в виртуальной маске

Ян Брацкий
09:47 10.02.2021
Возглавлявший процесс судья позволил адвокату выступить с виртуальной маской на лице, отметив его профессионализм  и стойкость.
© Видео: 394th District Court of Texas - Live Stream, YouTube © Фото: 394th District Court of Texas - Live Stream, YouTube
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Комичная ситуация произошла в Техасе, где адвокат Род Понтон появился на онлайн-заседании местного суда в виртуальной маске котенка. Юрист не сразу понял причины всеобщего смеха.

Понтон безуспешно пытался отключить маску, но безуспешно. После нескольких попыток он отказался от этой затеи и заявил о готовности участвовать в заседании суда в таком виде.

«Я готов пойти на это. Я здесь живой, я не кот», - сказал адвокат, слова которого приводит NBC News.

Судья, который возглавлял процесс, посоветовал юристам проверять компьютеры перед началом заседаний. Он спокойно отнесся к инциденту отметив, что это является одной из издержек удаленной работы, которая вызвана пандемией новой коронавирусной инфекции.

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