«Я не кот»: адвокат из США выступил на онлайн-заседании суда в виртуальной маске
Возглавлявший процесс судья позволил адвокату выступить с виртуальной маской на лице, отметив его профессионализм и стойкость.
© Видео: 394th District Court of Texas - Live Stream, YouTube © Фото: 394th District Court of Texas - Live Stream, YouTube
Комичная ситуация произошла в Техасе, где адвокат Род Понтон появился на онлайн-заседании местного суда в виртуальной маске котенка. Юрист не сразу понял причины всеобщего смеха.
Понтон безуспешно пытался отключить маску, но безуспешно. После нескольких попыток он отказался от этой затеи и заявил о готовности участвовать в заседании суда в таком виде.
«Я готов пойти на это. Я здесь живой, я не кот», - сказал адвокат, слова которого приводит NBC News.
Судья, который возглавлял процесс, посоветовал юристам проверять компьютеры перед началом заседаний. Он спокойно отнесся к инциденту отметив, что это является одной из издержек удаленной работы, которая вызвана пандемией новой коронавирусной инфекции.