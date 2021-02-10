«Я не кот»: адвокат из США выступил на онлайн-заседании суда в виртуальной маске

Комичная ситуация произошла в Техасе, где адвокат Род Понтон появился на онлайн-заседании местного суда в виртуальной маске котенка. Юрист не сразу понял причины всеобщего смеха.

Понтон безуспешно пытался отключить маску, но безуспешно. После нескольких попыток он отказался от этой затеи и заявил о готовности участвовать в заседании суда в таком виде.

«Я готов пойти на это. Я здесь живой, я не кот», - сказал адвокат, слова которого приводит NBC News.

Судья, который возглавлял процесс, посоветовал юристам проверять компьютеры перед началом заседаний. Он спокойно отнесся к инциденту отметив, что это является одной из издержек удаленной работы, которая вызвана пандемией новой коронавирусной инфекции.