Синоптик предупредил о грядущих аномальных снегопадах в Москве

В ближайшие дни столичный регион засыплет снегом. Синоптики прогнозируют выпадение месячной нормы осадков. При этом, высота сугробов в Москве и области может превысить 55 сантиметров.

«Небольшую репетицию погода провела минувшей ночью. Выпало от 3 до 5 сантиметров снега. Траектория облачного вихря такова, что в ближайшие три дня мы будем ощущать последствия непогоды», - рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Главный возмутитель спокойствия - балканский циклон, который несет в себе огромные запасы влаги, добавил синоптик.

«Снегопад будет очень сильным. Он будет сопровождаться значительным ухудшением видимости на дорогах», - предупредил Леус.

Погодные аномалии он связывает с процессом глобального потепления на планете. Температурные контрасты сильнее всего ощущаются в северных широтах, где на смену оттепелям приходят трескучие морозы, считает метеоролог. Что касается прихода весны, раннее наступление которой анонсирует ряд специалистов, то тут ведущий специалист центра «Фобос» настроен скептически. Ждать устойчивого потепления раньше последней пятидневки марта не стоит, считает Леус.

Тем временем на Колыму обрушился мощный циклон. Почти во всей Магаданской области - снегопады, метели и сильный порывистый ветер, который валит рекламные конструкции и срывает крыши с домов.

Выходить на улицу опасно - людей буквально валит с ног. Чтобы дети сидели дома, в школах разрешили свободное посещение. Сейчас в аэропорту отменяют авиарейсы. Погодные проблемы и в других регионах России. Краснодар, который накануне страдал от ледяного дождя, теперь топит. Повсюду огромные лужи. Ливневая канализация не справляется с нагрузкой. В некоторых местах даже фонтаны бьют из-под асфальта.

Ледниковый период теперь в Астрахани, куда переместилась вчерашняя краснодарская погода. Обледенели абсолютно все поверхности. Тотальная гололедица и в Калининграде. За один только день там произошло 25 ДТП. Дороги - сплошной каток.