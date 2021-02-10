Путин поздравил дипломатических работников с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских дипломатов с их профессиональным праздником. Обращаясь к сотрудникам МИД России, глава государства отметил, что они «находятся на переднем крае защиты национальных интересов, вносят значимый вклад в укрепление мира на планете, в решение важнейших глобальных и региональных проблем».

При этом президент подчеркнул, что дипломатическим работникам следует активнее отстаивать права и интересы наших соотечественников за рубежом, а также принимать действенные меры по укреплению позиций русского языка в мировом культурном пространстве.

«Во многом благодаря активным и последовательным действиям Министерства иностранных дел удалось добиться стабилизации ситуации в ряде "горячих точек", обеспечить конструктивное сотрудничество с большинством зарубежных партнеров, включая, прежде всего, государства Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС», - приводит пресс-служба Кремля тест обращения Путина.

Российский лидер особо отметил, что внешнеполитическое ведомство страны должно наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности, учитывая непростую обстановку, сложившуюся в мире.

«В нынешней весьма непростой обстановке важно наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности, защите базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН в мировых делах», - сказал Путин.

Глава государства обратил внимание на эффективную работу, проделанную МИД и его загранучреждениями, по оказанию помощи россиянам, находившимся за рубежом в разгар пандемии COVID-19. Он также заявил, что отечественная внешнеполитическая служба может гордиться своей историей.

В России ежегодно 10 февраля отмечается День дипломатического работника. Этот праздник был учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года.