Доктор Мясников рассказал о смертельно опасной боли в горле
При поражении дыхательной системы гемофильной палочкой может развиваться воспалительный процесс, ведущий к удушению.
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Боль в горле при ангине и фарингите может сигнализировать о смертельной опасности, особенно при поражении дыхательной системы гемофильной палочкой. Об этом россиян предупредил российский врач и телеведущий Александр Мясников.
«Мы не прививаемся от гемофильной палочки. Она вызывает воспаление надгортанника, и у детей часто бывает, что они задыхаются, поскольку надгортанник раздувается», - объяснил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Воспаление постепенно перекрывает вход в горло, уточнил доктор. Первыми опасными симптомами недуга является сиплый голос. Еще одним смертельно опасным симптомом может стать гнойное воспаление горла - абсцесс.