Доктор Мясников рассказал о смертельно опасной боли в горле

Боль в горле при ангине и фарингите может сигнализировать о смертельной опасности, особенно при поражении дыхательной системы гемофильной палочкой. Об этом россиян предупредил российский врач и телеведущий Александр Мясников.

«Мы не прививаемся от гемофильной палочки. Она вызывает воспаление надгортанника, и у детей часто бывает, что они задыхаются, поскольку надгортанник раздувается», - объяснил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Воспаление постепенно перекрывает вход в горло, уточнил доктор. Первыми опасными симптомами недуга является сиплый голос. Еще одним смертельно опасным симптомом может стать гнойное воспаление горла - абсцесс.