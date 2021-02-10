В Госдуме рассказали, как увеличить пенсии россиян

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал три способа увеличения пенсий россиян.

«Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду три триллиона рублей из необходимых восьми триллионов на социальные выплаты и пенсии. Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства», - сказал парламентарий в интервью Ura.ru

Согласно расчетам Миронова, отмена налоговых льгот для экспортеров сырья принесет в казну дополнительные два триллиона рублей, которые, по мнению народного избранника, можно было бы направить на выплаты пенсионерам.

Кроме того, депутат предложил повысить с 10% до 22% взносы в ПФР для российских граждан с доходами более одного миллиона 465 тысяч рублей в год. Он также высказал мнение, что увеличить пенсии можно за счет снижения непрофильных расходов Пенсионного фонда России.