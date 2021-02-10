Пропавших на перевале Дятлова туристов из Москвы нашли в аэропорту Екатеринбурга
Туристы должны были отправиться домой на поезде, но в назначенный час не появились на вокзале, а поехали в аэропорт.
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В МЧС по Свердловской области рассказали об обнаружении группы туристов из Москвы. Ранее региональные СМИ распространили информацию о том, что восемь человек пропали на перевале Дятлова, куда они прибыли почтить память трагически погибших в 1959 году туристов.
«Информации о пропаже группы не поступало. Группа и не терялась, они просто решили не ехать на поезде, а воспользоваться самолетом», - сообщили «Звезде» в региональном главке МЧС.
В настоящее время в районе перевала Дятлова находятся три туристические группы. Все они зарегистрированы и находятся на связи со спасателями, добавили в ведомстве.