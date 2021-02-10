СМИ: на перевале Дятлова пропала группа туристов из Москвы

На перевале Дятлова пропала группа туристов из Москвы. Они должны были уехать на поезде еще рано утром, но не вернулись вовремя, связи с ними нет. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на неназванный источник в силовом ведомстве.

По данным издания, группа из восьми человек специально прибыла на перевал, чтобы почтить память знаменитой туристической группы, которая загадочно погибла в 1959 году.

В свою очередь, в главке МЧС по Свердловской области сообщили, что в настоящее время в районе перевала Дятлова зарегистрировано три туристические группы, все они находятся на связи со спасателями и информации о пропажи какой-либо из них не поступало.