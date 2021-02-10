Врач перечислила признаки «тихого инсульта»

Состояние, которое называется «тихим инсультом» особо опасно в силу того, что симптомы острого поражения мозга не сильно выражены. Об этом рассказала врач-невролог Аминат Долова. Она назвала главные признаки болезни.

«Тихим (или немым) инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики и чаще всего диагностируется ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга», - объяснила Долова в беседе с aif.ru

Подобное состояние, при котором необходимо срочно вызывать скорую помощь, характеризуется внезапным головокружением, нарушением походки и зрения, развитием косоглазия, потерей четкости речи и внезапной асимметрией лица.

Последние два симптома являются классическими признаками развивающегося инсульта. Пациента с подобными проявлениями необходимо срочно доставить в больницу и приступить к незамедлительному лечению. В этом случае можно избежать губительных последствий инсульта.