Более 100 человек эвакуированы из горящего здания вечерней школы на Алтае

Более 100 человек эвакуированы из объятого огнем здания вечерней школы в Горно-Алтайске. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 05:15 по московскому времени. На место ЧП незамедлительно выехали усиленные наряды МЧС и бойцы газодымозащитной службы.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в деревянном двухэтажном здании в котором располагается вечерняя школа на площади 200 кв.м. Из здания сразу были эвакуированы 102 человека, из них 80 детей. Три человека эвакуированы звеньями ГДЗС», - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

Всех эвакуированных разместили в соседнем со школой здании городского музея. По предварительной информации, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. О причинах произошедшего не сообщается.