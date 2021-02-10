В Магадане сильный ветер сорвал крышу с жилого дома

Мощный циклон охватил сразу несколько районов Магаданской области. По сообщениям МЧС, в регионе из-за ухудшения погодных условий отменяют авиарейсы, в школах введено свободное посещение.

У одного из жилых домов в Магадане ветром оторвало крышу. Кадры инцидента были опубликованы пользователем социальной сети Instagram.

На записи видно, что крыша лежит рядом со строением, в то врем как ветер поднимает в небо ее мелкие остатки.

«Крышу в прошлом году только сделали», - комментирует случившееся автор ролика.

Ранее спасатели предупреждали о приходе очередного, третьего с начала февраля, циклона в Магаданскую область. Сейчас экстренные службы фиксируют в разных районах региона снегопады, метели и сильный ветер.