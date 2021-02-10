Огненная комета: полет баллистической ракеты Trident II в США попал на видео

Неопознанный летающий объект, несущийся в небе над Флоридой и оставляющий за собой белый шлейф, оказался баллистической ракетой Trident II. Ее запустили с подводной лодки ВМС США в рамках испытаний, сообщил телеканал Fox News.

Сотни жителей США стали очевидцами необычного явления в небе и разместили видеоролики в социальных сетях. Многие приняли летящую ракету за НЛО.

Особенно эффектно похожая на комету ракета смотрелась на фоне ночного неба. Баллистическая ракета Trident II способна преодолевать расстояние в 11,3 тысячи километров и может нести ядерные заряды.