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Огненная комета: полет баллистической ракеты Trident II в США попал на видео

Ян Брацкий
07:25 10.02.2021
Ракета была запущена с борта субмарины Военно-морских сил США в рамках испытаний.
© Видео: James Wieland, Ranaldo A. Forbes, Insider Paper, Twitter © Фото: Insider Paper, Twiter
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Неопознанный летающий объект, несущийся в небе над Флоридой и оставляющий за собой белый шлейф, оказался баллистической ракетой Trident II. Ее запустили с подводной лодки ВМС США в рамках испытаний, сообщил телеканал Fox News.

Сотни жителей США стали очевидцами необычного явления в небе и разместили видеоролики в социальных сетях. Многие приняли летящую ракету за НЛО.

Особенно эффектно похожая на комету ракета смотрелась на фоне ночного неба. Баллистическая ракета Trident II способна преодолевать расстояние в 11,3 тысячи километров и может нести ядерные заряды.

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