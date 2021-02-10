В Роспотребнадзоре разработали новый высокоточный тест для диагностики COVID-19

Эксперты Роспотребнадзора разработали новый экспресс-тест для диагностики коронавирусной инфекции. Он более точный и многократно снижает общее время тестирования, говорится на официальном сайте ведомства.

«ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 - возбудителя новой коронавирусной инфекции. Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования в три-четыре раза», - говорится в сообщении.

Теперь на выявление нуклеиновых кислот инфекции у экспертов уходит до полутора часов, вместо пяти часов при проведении обычного ПЦР-теста. Новинка работает на основе изотермической амплификации.

«Амплификация нуклеиновых кислот происходит при постоянной температуре, без смены температурных циклов. Такой способ амплификации нуклеиновых кислот делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым», - уточняется в сообщении.

Скорость, простота и низкая стоимость нового теста позволяет использовать его для дальнейшего мониторинга распространения COVID-19, считают в Роспотребнадзоре. Диагностический набор уже прошел все необходимые испытания.