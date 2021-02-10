Жителей 12 регионов России предупредили об опасной погоде

В 12 регионах России из-за плохих погодных условий на этой неделе может нарушиться работа систем жизнеобеспечения населения. Об этом предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Опасная погода, которая может привести ЧС и происшествиям, связанным с системами жизнеобеспечения, в эти дни угрожает Камчатскому краю, Магаданской области, республикам Крым и Адыгея, Краснодарскому краю, а также всей территории Северо-Кавказского федерального округа, говорится в докладе на официальном сайте ведомства.

Территориальным подразделениям Росгидромета рекомендовано оперативно доводить информацию о неблагоприятных погодных условиях до заинтересованных органов управления для своевременных превентивных мер.

Ранее сообщалось о непогоде в ряде российских регионов. В частности, в Краснодарском крае накануне прошли ледяные дожди, Норильск занесло снегом, а в Ярославле ввели свободное посещение школ из-за сильных морозов.