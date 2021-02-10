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CNN: Трамп остался недоволен речью своего адвоката на процессе по импичменту

Ян Брацкий
06:33 10.02.2021
По данным американских СМИ, Дональд Трамп почти кричал в то время, как его юрист приводил аргументы в защиту бывшего президента.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MediaPunch, face to face, Globallookpress
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Бывший президент США Дональд Трамп остался недоволен вступительной речью своего адвоката Брюса Кастора, с которой юрист выступил на заседании сената по рассмотрению конституционности процесса импичмента. За проголосовали 56 сенаторов, включая шестерых республиканцев - однопартийцев экс-главы Белого дома. Еще 44 представителя Республиканской партии США выступили против.

Для вынесения импичмента Трампу, его инициаторам необходимо заручиться поддержкой 67 сенаторов, напоминает телеканал CNN. Дональду Трампу инкриминируют подстрекательство к мятежу. Шестого января его сторонники разгромили Капитолий, взяв здание штурмом и устроив внутри погром. Трамп публично осудил эти действия, однако Палата представителей сочла эти слова неубедительными.

Команду юристов бывший президент Соединенных Штатов нанял менее недели назад после того, как прежние защитники - Дебора Барбье и Бутч Бауэрс - отказались представлять его интересы в сенате.

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