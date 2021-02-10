Воссоздание по фотографиям: как сирийские архитекторы заново отстраивают старейшую мечеть Алеппо

От одной из старейших мечетей Алеппо Эль-Отруш после обстрелов боевиков остались одни руины. Каменная кладка, простоявшая больше шести веков, не пережила боев за крупнейший город Сирии. Культурную ценность решили восстанавливать, но многие части здания утрачены навсегда.

В городском архиве не сохранилось чертежей мечети. Чтобы восстановить облик святыни, архитекторы использовали фотографии и кинохронику, буквально по кирпичикам создавая макет в графическом редакторе.

«К нам обратились власти города, попросили создать макет разрушенной мечети. Но оказалось, что чертежей нет. Есть только фотографии. Наша команда создала макет, ориентируясь на несколько фотографий», - объяснил «Звезде» архитектор-проектировщик Ахмад Эль Хусейни.

Задача строителей - по максимуму сохранить оригинальные, древние стены. По этому даже небольшие осколки тщательно собирают и нумеруют. А вот внутреннее убранство, особенно деревянные части, приходиться создавать с нуля , опираясь опять же на сохранившиеся фотографии.

Строители под надзором главного архитектора города кропотливо следуют созданному макету. Предполагается, что объект будет сдан уже к осени этого года.