Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Воссоздание по фотографиям: как сирийские архитекторы заново отстраивают старейшую мечеть Алеппо

Алексей Алексеев
06:30 10.02.2021
Предполагается, что объект будет сдан уже в 2021 году.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

От одной из старейших мечетей Алеппо Эль-Отруш после обстрелов боевиков остались одни руины.  Каменная кладка, простоявшая больше шести веков, не пережила боев за крупнейший город Сирии. Культурную ценность решили восстанавливать, но многие части здания утрачены навсегда.

В городском архиве не сохранилось чертежей мечети. Чтобы восстановить облик святыни, архитекторы использовали фотографии и кинохронику, буквально  по кирпичикам создавая макет в графическом редакторе.

«К нам обратились власти города, попросили создать макет разрушенной мечети. Но оказалось, что чертежей нет. Есть только фотографии. Наша команда создала макет, ориентируясь на несколько фотографий», - объяснил «Звезде» архитектор-проектировщик Ахмад Эль Хусейни.

Задача строителей - по максимуму сохранить оригинальные, древние стены. По этому даже небольшие осколки тщательно собирают и нумеруют. А вот  внутреннее убранство, особенно деревянные части, приходиться создавать с нуля , опираясь опять же на сохранившиеся фотографии.

Строители под надзором главного архитектора города кропотливо следуют созданному макету. Предполагается, что объект будет сдан уже к осени этого года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:57 Армия
Видео
Операция в тылу «террористов»: спецназ ВВО провел учения в Хабаровском крае
06:50 В стране и мире
В Роспотребнадзоре разработали новый высокоточный тест для диагностики COVID-19
06:30 В стране и мире
Видео
Воссоздание по фотографиям: как сирийские архитекторы заново отстраивают старейшую мечеть Алеппо
03:52 В стране и мире
Погодный коллапс: на Москву надвигается самый долгий за последние годы снегопад
04:51 В стране и мире
Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть весной
Популярное
Популярное
Ученые нашли у «живого ископаемого» необычные гены
Мясников назвал случай, при котором боль в горле может быть смертельно опасна
На фото со спутника разглядели чукотского «озерного монстра»
Видео
Ковровая бомбардировка: глыба льда с крыши едва не убила жительницу Новокузнецка
Ученые выяснили, что уличное освещение может вызвать рак щитовидной железы
Названо опасное для сердца лекарство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.