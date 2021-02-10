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Мясников назвал случай, при котором боль в горле может быть смертельно опасна

Виктория Ивашечкина
05:58 10.02.2021
Специалист также отметил, что операцию по удалению миндалин можно делать, если доказано, что стрептококковая инфекция появилась больше семи раз в год.
Мясников назвал случай, при котором боль в горле может быть смертельно опасна
© Фото: pixabay
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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что один из симптомов фарингита и ангины - боль в горле - может представлять смертельную опасность.

По словам специалиста, это возможно при поражении органов дыхательной системы гемофильной палочкой.

«Мы же не прививаем детей от гемофильной палочки. Она вызывает воспаление надгортанника, и у детей часто бывает, что они задыхаются», - подчеркнул Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

По словам специалиста, надгортанник раздувается, становится отечным, и человек задыхается. Далее воспаленный надгортанник перекрывает вход в горло, и это можно не заметить, так как он находится за языком.

«Начинается сиплый голос. Начинает течь слюна. Это все очень опасные симптомы, это может привести к смерти», - подчеркнул Мясников.

Он также обратил внимание на опасность абсцесса, то есть скопление гноя. По его словам, операцию по удалению миндалин можно делать только в том случае, если доказано, что стрептококковая инфекция появилась больше семи раз в год.

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