Психолог рассказал о появлении нового страха из-за коронавируса

Психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал, что после ослабления ограничений, которые вводились ранее из-за пандемии коронавируса, люди столкнулись с социофобией, передает радио Sputnik.

По словам специалиста, повышенное внимание, которое уделялось коронавирусу, привело к тому, что люди стали очень настороженно относиться к тому, что может представлять для них потенциальную опасность. На сегодняшний день, как подчеркивает Ключников, люди вынуждены больше контактировать с окружающими.

В этом случае они испытывают страх, потому что видят в других людях источник болезней и инфекции. По мнению психолога, чтобы справиться с социофобией, необходимо время и понимание того, что пандемия ‒ это не навсегда.

По словам психолога, чтобы победить страх, нужно думать только о позитивных моментах общения, чаще вспоминать, что общение – это приятно.

«Надо думать о людях не только как об источнике опасности, но и как источнике роскоши человеческого общения», – посоветовал Ключников.

Ранее психолог рассказал, как побороть пост-травматический синдром после COVID-19. Специалист отметил, что для этого нужно наладить режим сна и питания, уделять больше времени отдыху, отказаться от вредных привычек.