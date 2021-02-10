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В США назвали причину крушения вертолета Коби Брайанта

Виктория Ивашечкина
05:29 10.02.2021
Пятикратный чемпион NBA скончался 26 января прошлого года.
В США назвали причину крушения вертолета Коби Брайанта
© Фото: Jason Ryan globallookpress
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Представитель Национального совета по безопасности на транспорте Роберт Сумвальт в ходе заседания ведомства во вторник, 9 февраля, заявил, что причиной крушения вертолета рекордсмена Национальной баскетбольной лиги Северной Америки Коби Брайанта стала пространственная дезориентация пилота.

Подчеркивается, что пилот воздушного судна Ара Зобаян был дезориентирован из-за того, что залетел в облака. По словам Сумвальта, движение через облака является нарушением государственных стандартов безопасности.

Он также уточнил, что Зобаян во время полета обратился к авиадиспетчерам и сообщил, что набирает высоту, чтобы подняться над облаками. Но вместо этого пилот начал быстрый спуск, который закончился столкновением с холмом к северу от Лос-Анджелеса.

«Даже хорошие пилоты могут оказаться в плохой ситуации», - заключил Сумвальт, передает The Independent

Пространственная дезориентация - это неспособность пилота почувствовать, насколько быстро или высоко он летит, и направлен ли самолет вверх или вниз, имеет ли крен в левую или правую сторону.

Напомним, пятикратный чемпион NBA Коби Брайант скончался 26 января прошлого года при крушении вертолета. Кроме спортсмена на борту находились еще восемь человек, включая его дочь 13-ти лет. Никто из находившихся в вертолете не выжил.

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