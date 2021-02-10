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Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть весной

Анна Касаткина
04:51 10.02.2021
Представитель МИД России во Владивостоке надеется, что администрация нового президента страны пересмотрит это решение.
Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть весной
© Фото: Виталий Аньков РИА Новости
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Генконсульство США во Владивостоке может закрыться весной 2021 года. Об этом сообщил представитель МИД России в Приморье Андрей Броварец, его слова приводит сайт правительства края.

«Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года», – сказал он.

Броварец выразил надежду, что администрация нового президента США пересмотрит это решение, так как оно идет «в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами».

О приостановке деятельности дипмиссий в Екатеринбурге и Владивостоке в Госдепе заявили в декабре прошлого года.

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