Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть весной

Генконсульство США во Владивостоке может закрыться весной 2021 года. Об этом сообщил представитель МИД России в Приморье Андрей Броварец, его слова приводит сайт правительства края.

«Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года», – сказал он.

Броварец выразил надежду, что администрация нового президента США пересмотрит это решение, так как оно идет «в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами».

О приостановке деятельности дипмиссий в Екатеринбурге и Владивостоке в Госдепе заявили в декабре прошлого года.