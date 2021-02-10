NASA рассматривает возможность получения места для американского астронавта на «Союзе»

NASA рассматривает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на пилотируемом корабле «Союз», который весной 2021 года отправится к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

«В настоящее время NASA рассматривает возможность получения дополнительного места в предстоящей весенней миссии "Союза" по замене членов экипажа», – говорится в заявлении.

Уточняется, что намерение вызвано необходимостью «заручиться дополнительным потенциалом» к тому, что уже запланировало космическое агентство, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в апреле корабль «Союз МС-18» отправится к МКС с полностью российским экипажем на борту.