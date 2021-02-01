В Колумбии 12 человек погибли в результате крушения двух лодок

У западных берегов Колумбии затонули две лодки с людьми. В результате крушения погибли как минимум 12 человек. Среди жертв катастрофы семеро оказались детьми.

В настоящее время власти продолжают искать пассажиров судов, судьба которых еще не известна. Об этом, согласно радио RCN, рассказала мэр города Тумако Мария Эмильсен Ангуло. В спасательной операции участвуют самолеты военно-воздушных сил Колумбии.

Как указывается, 35 человек, находившихся на лодках, были спасены. Общее число пассажиров составило около полусотни.

Ранее в водах Черного моря на севере Турции затонул сухогруз «Арвин». Два члена экипажа корабля являлись гражданами России. Судно двигалось из Грузии в Болгарию.