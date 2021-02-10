Погодный коллапс: на Москву надвигается самый долгий за последние годы снегопад

Самый продолжительный за последние годы снегопад начнется в Москве 11 февраля во второй половине дня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, столицу будет засыпать снегом несколько дней – осадки прекратятся 13 или 14 февраля. Объем снега, уточнил Вильфанд, будет «огромен» и он будет идти без остановки.

«Настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет», – заявил метеоролог в беседе с ТАСС.

Ожидается, что за это время выпадет 25-30 мм осадков, высота снежного покрова увеличится до 50-55 см. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в 2018 году – с 3 по 5 февраля выпало больше 45 мм осадков, напомнил Вильфанд.

Ранее в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.