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В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности

Виктория Ивашечкина
03:33 10.02.2021
Предупреждение будет действовать до полудня четверга, 11 февраля.
В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до полудня четверга, 11 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - сказано в заявлении. 

Таким образом, предупреждение действует до 12.00 11 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что синоптики пересмотрят температурные нормы в 2021 году. Теперь в качестве базового периода будет взят промежуток с 1991 по 2020 год. Причиной для пересмотра базового периода, является глобальное потепление, которое приводит к существенному изменению климатических норм.

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