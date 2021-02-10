В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до полудня четверга, 11 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - сказано в заявлении.

Таким образом, предупреждение действует до 12.00 11 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что синоптики пересмотрят температурные нормы в 2021 году. Теперь в качестве базового периода будет взят промежуток с 1991 по 2020 год. Причиной для пересмотра базового периода, является глобальное потепление, которое приводит к существенному изменению климатических норм.