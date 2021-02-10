Фильм Кончаловского вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Киноленту российского режиссера Андрея Кончаловского под названием «Дорогие товарищи!» включили в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Об этом говорится в заявлении Американской академии кинематографических искусств и наук.

Черно-белая драма рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. В сентябре прошлого года фильм был удостоен специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.

Кроме этого, документальный фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского также вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».

Кинолента посвящена жизни свиньи по кличке Гунда, ее поросят, а также коровы и курицы. Черно-белый фильм производства Норвегии и США ранее был включен в список 10 лучших картин 2020 года по версии газеты The New York Times. Исполнительным продюсером картины выступил голливудский актер Хоакин Феникс.

Напомним, 93-я церемония вручения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля.