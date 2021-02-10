Эксперт из Китая прокомментировал новые теории ВОЗ о происхождении COVID-19

Шеф-корреспондент Евразийского бюро CCTV Ван Бинь прокомментировал выдвинутые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) новые теории о происхождении коронавируса. Дело в том, что ранее эксперты исследовали китайский город Ухань. После этого они окончательно отказались от версии, что причиной происхождения вируса могла быть биолаборатория. Не нашла подтверждений и теория о том, что COVID-19 напрямую передался от летучей мыши к человеку.

«Я думаю, это серьезный научный вопрос про происхождение нового коронавируса. Человечество впервые сталкивается с таким хитрым и опасным вирусом. Он вызывает опасения. Всегда легче найти внешнего врага. Теория конспирации очень выгодна для оправдания любых просчетов или неудач в борьбе с вирусом», - отметил эксперт.

По его словам, в мире здравомыслящих людей больше, так как в течение всего прошлого года было доказано, что Россия и другие страны мира доверяли Китаю и не участвовали в распространении ложной информации о происхождении вируса.

«В ВОЗ лишний раз доказали, что все-таки наука господствует в мире, и мы должны верить в объективную и проверенную информацию», - заключил Ван Бинь.

В ВОЗ также заявили, что, возможно, изначально вирус попал от дикого животного к домашнему и только потом передался людям. Также, по совам экспертов, не исключено, что источником заражения стало замороженное мясо