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Эксперт из Китая прокомментировал новые теории ВОЗ о происхождении COVID-19

Виктория Ивашечкина
02:38 10.02.2021
Ранее ученые заявили, что вирус мог попасть от дикого животного к домашнему, и только потом он передался людям.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Liu Kun, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Шеф-корреспондент Евразийского бюро CCTV Ван Бинь прокомментировал выдвинутые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) новые теории о происхождении коронавируса. Дело в том, что ранее эксперты исследовали китайский город Ухань. После этого они окончательно отказались от версии, что причиной происхождения вируса могла быть биолаборатория. Не нашла подтверждений и теория о том, что COVID-19 напрямую передался от летучей мыши к человеку. 

«Я думаю, это серьезный научный вопрос про происхождение нового коронавируса. Человечество впервые сталкивается с таким хитрым и опасным вирусом. Он вызывает опасения. Всегда легче найти внешнего врага. Теория конспирации очень выгодна для оправдания любых просчетов или неудач в борьбе с вирусом», - отметил эксперт.

По его словам, в мире здравомыслящих людей больше, так как в течение всего прошлого года было доказано, что Россия и другие страны мира доверяли Китаю и не участвовали в распространении ложной информации о происхождении вируса.

«В ВОЗ лишний раз доказали, что все-таки наука господствует в мире, и мы должны верить в объективную и проверенную информацию», - заключил Ван Бинь.

В ВОЗ также заявили, что, возможно, изначально вирус попал от дикого животного к домашнему и только потом передался людям. Также, по совам экспертов, не исключено, что источником заражения стало замороженное мясо

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