Пентагон создал новую рабочую группу по Китаю

Президент США Джо Байден рассказал о создании новой рабочей группы Пентагона по Китаю.

Накануне политик посетил Пентагон, где его проинформировали о группе, которая будет разрабатывать «общеправительственный подход» к КНР.

«Группа будет работать оперативно. В нее войдут как гражданские, так и военные эксперты из министерства», - отметил лидер США, передает ТАСС.

По словам Джо Байдена, от рабочей группы следует ожидать рекомендаций по ключевым приоритетам в отношении Китая в ближайшие месяцы. Президент США подчеркнул, что стране необходимо отвечать на растущие вызовы со стороны КНР.