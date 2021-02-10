Пентагон создал новую рабочую группу по Китаю
По словам президента США, стране необходимо отвечать на растущие вызовы со стороны КНР.
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Президент США Джо Байден рассказал о создании новой рабочей группы Пентагона по Китаю.
Накануне политик посетил Пентагон, где его проинформировали о группе, которая будет разрабатывать «общеправительственный подход» к КНР.
«Группа будет работать оперативно. В нее войдут как гражданские, так и военные эксперты из министерства», - отметил лидер США, передает ТАСС.
По словам Джо Байдена, от рабочей группы следует ожидать рекомендаций по ключевым приоритетам в отношении Китая в ближайшие месяцы. Президент США подчеркнул, что стране необходимо отвечать на растущие вызовы со стороны КНР.