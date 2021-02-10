Der Spiegel: Юлия Навальная приземлилась в Германии

Супруга блогера Алексея Навального Юлия прилетела во Франкфурт-на-Майне. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel. По информации издания, женщина прибыла в Германию с частным визитом.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что Юлия Навальная вылетела из аэропорта Домодедово во Франкфурт-на-Майне.

Сам Алексей Навальный был задержан в январе 2021 года после возвращения из ФРГ в Россию. В пятницу должно состояться заседание суда по делу о клевете, на котором будут допрошены свидетели обвинения.